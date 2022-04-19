В Олекминском районе прокуратура выбила зарплату работников муниципального предприятия

Прокуратура Олекминского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в муниципальном унитарном предприятии «Служба городского заказчика».

Установлено, что на предприятии за период февраля-марта 2022 года образовалась задолженность по оплате труда перед 36 работниками в размере более 2,5 млн рублей.

В целях защиты трудовых прав граждан прокуратура внесла генеральному директору организации, а также учредителю – главе муниципального образования «Город Олекминск» представления. Кроме того, в интересах работников направлены заявления в суд, в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

В результате вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме, их права восстановлены.