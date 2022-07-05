После урагана в Борогонцах услуги связи полностью восстановлены

По состоянию на 09-00 5 июля магистральная ВОЛС ПАО «Ростелеком» работает без перебоев. Услуги связи сотовых операторов полностью восстановлены.

Напомним, что из-за неблагоприятных погодный условий 4 июля в селе Борогонцы наблюдались перебои с электроэнергией. Во время отсутствия электроэнергии операторы связи «Ростелеком», «МТС», «Мегафон» работали бесперебойно. Перебои наблюдались у сотового оператора «Билайн». Вечером к 23-00 часам электроэнергию восстановили.

В данное время все три оператора, в том числе передвижная базовая станция КАМАЗ ПАО «Мегафон» функционируют в штатном режиме. Также на всех 12 объектах, где проходят «Игры народов Якутии», услуги связи восстановлены.

Все операторы связи обеспечены резервными источниками электропитания. Прямую трансляцию игр можно смотреть на телеканалах НВК «Саха» и «Якутия 24».​

