После ухода гостей якутянка обнаружила пропажу

Двух золотых цепочек общей стоимостью около 30 000 рублей не обнаружила в заветной шкатулке жительница Якутска после ухода гостей.

Женщина сообщила о пропаже в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» установили личность злоумышленника. Оказалось, потерпевшая оказывала гостеприимство 37-летнему уроженцу Хангаласского района Якутии, ранее судимому за совершение грабежа.

В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО за совершение другого уголовно-наказуемого деяния, тем не менее оперативники изъяли похищенное им золото из ломбарда.

Теперь к прежним судимостям подозреваемого добавится еще одна – возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».