Иногда они возвращаются. Старые истории обретают актуальность. В конце минувшего года в Мещанском суде Москвы к приличным срокам – 18 и 19 лет, приговорили братьев Магомедовых. Тех самых «королей госзаказа» из списка Форбс, которые с 2018 года подозревались не только в хищении 2,5 млрд.рублей, но и в тесной связи с властью. Статьи весьма тяжелые: хищения, создание организованного преступного сообщества. Дали немало: 18 и 19 лет. География хищений широчайшая: от средств на подготовку чемпионата мира по футболу 2018 года в России, строительства стадиона в Калининграде до нефтяных, алмазных и газовых активов в Якутии, сообщает тгк ВЧК-ОГПУ.

Якутские дела как-то потерялись в ворохе обвинений, хотя тема до такой степени острая, что вызвала немедленную реакцию экс-президента Якутии Вячеслава Штырова. Штыров попытался публично откреститься от участия в продаже братьям за бесценок стратегического актива ОАО Якутгазпром. Экс -президент свалил вину на наемного менеджера, бывшего генерального директора «Саханефтегаз» Афанасия Максимова. Якобы тот сначала привлек Магомедовых для покупки акций Якутгазпром, а потом сам начал сними бороться, увидев их нечистоплотность. Понятное дело, что без одобрения Совета директоров и общего собрания акционеров такая сделка не могла бы состояться, да и Максимов доказал свою невиновность по этому эпизоду в суде.

И осудили этого топ-менеджера как раз по заявлению братьев Магомедовых о том, что он якобы украл у них вексель на сумму 50 млн.руб. в далеком 1999-м году. При этом, гораздо позже по этому векселю Магомедовы выиграли проценты у компании ЗАО Газресурс. Арбитражный​ Суд Респ­ублики Саха (Якутия)​ доказал этот эпизод своим постановлением №​ А58-2791/2009​. Но в нашей стране так повелось: активы рубятся – щепки летят. Зачем сегодня отставной президент поднимает эту историю? Боится, что вслед за братьями придет черед их покровителей, которые были у власти и позволяли разворовывать госсобственность? — пишет тгк ВЧК-ОГПУ..

Yktinform.ru