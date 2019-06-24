После резонансной акции удален аккаунт «Сахабулта»?

После резонансного отказа «Сахабулта» выдать миллион молодому человеку, вытащившему слиток «золота», компания решила приостановить акцию.

«Стимулирующая акция «Выиграй миллион за 1000» приостановлена по техническим причинам», — такое объявление разместил «Сахабулт».

В данный момент, узнать информацию от компании стало сложнее. Официальный аккаунт «Сахабулт» в инстаграм с почти 50 тысячами фолловерами был недавно удален.

Имеется ли взаимосвязь удаления аккаунта «sakha_bult_pr» с акцией «Выиграй миллион за 1000» покажет время.

Также, сегодня в магазине «Сахабулта» отсутствовал прозрачный ящик со слитком золота. И наклейки «sakha_bult_pr» на прилавке тоже уже не было.