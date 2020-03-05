После проверки прокуратуры уволился замглавы якутского села

Прокуратура Верхневилюйского района Якутии провела проверку соблюдения законодательства о муниципальной службе.

Установлено, что заместитель главы МО «Село Верхневилюйск» не соответствует квалификационным требованиям для замещения должности муниципальной службы.

В нарушение требований Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальной службе» данное лицо на момент назначения его на должность заместителя главы МО «Село Верхневилюйск» не соответствовало предъявленным квалификационным требованиям к уровню профессионального образования и стажу работы по специальности.

В ходе проверки прокуратуры заместитель главы муниципалитета освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

В целях устранения причин и условий, способствовавших нарушению закона, прокуратура района внесла в адрес главы МО «Село Верхневилюйск» представление, которое рассмотрено с принятием организационных мер направленных на недопущение подобных фактов впредь.