27.12.2019
13:33
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Якутск
После премьеры фильма «Союз спасения» в Якутске водрузили «виселицу»
Данное сооружение установлено на улице Ломоносова напротив странного строящегося здания.
Во время съёмки удалось выяснить, что готовится праздничная иллюминация для поднятия настроения жителям микрорайона.
Но почему-то эта высокая металлическая конструкция прикручена проволокой к остаткам дорожного ограждения. Качается и выглядит довольно хлипкой на вид. Все разрешения от округа имеются — заверили строители. О странном здании они рассказать отказались.
В итоге, единственная пешеходная дорожка от детсада и жилого микрорайона к остановке «Автовокзал», оказалась частично перекрытой шатающейся «виселицей» с одной стороны, и ударно строящимся объектом, с другой стороны. Почему так происходит, жителям остаётся только догадываться 🤷♀️
Фото: @sakhalife.ru
Источник: https://www.instagram.com/p/B6j-aQqI5cd/
#виселица#После премьеры фильма "Союз спасения" в Якутске водрузили "виселицу"#праздничная иллюминация#союз спасения
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