Почему в докладе Бастрыкина не упоминается факт гибели человека в Якутии?

Оказывается, Бастрыкин ещё 27 января направил Путину доклад, анализирующий ситуацию с бродячими собаками в стране. Из него следует, что в 5 из 8 случаев нападений псин на людей в Камчатском крае это были биркованные звери («были чипированы и отпущены»).

Глава СКР предложил исключить возврат в среду обитания после отлова. Президент поддержал.

8 февраля вице-премьер Виктория Абрамченко направила бумагу в профильные министерства, из которой следует, что на ОСВВ ставится крест. Интересно, как теперь будет выкручиваться володинская команда в Госдуме? Придется вносить поправки в закон? — пишет тгк «Собачья правда» https://t.me/sobachenka/1929

«Три профильных министерства по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко должны подготовить соответствующие предложения в срок до 16 февраля. За министерствами не заржавеет. И за Госдумой тоже. Ведь это личное поручение президента РФ, которое он дал после рассмотрения письма главы СКР Бастрыкина. А Бурматов уже переобулся в воздухе и отрекся от ОСВВ — этой несокрушимой философии российской зоозащитной общественности. В пятницу он заявил в интервью RT: «Не должно быть собак бездомных на улицах. Они должны быть в приютах», — сообщает тгк «Собачья правда».

Почему в докладе не упоминается факт гибели человека в Якутии?

P.S. Как уже отмечают в якутских соцсетях, в докладе Александра Бастрыкина не упоминается факт гибели в Республики Саха (Якутия) доцента Института естественных наук СВФУ, заведующей учебно-научно-технологической лабораторией «Технологии полимерных нанокомпозитов» Сарданы Слепцовой. Почему? Можно предположить, из-за того, что Следственное управление СК РФ по РС(Я) возбудило дело по ст. ч.2 ст. 293 УК РФ – ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека, ссылаясь на необходимость проведения судебно-медицинской экспертизы. Это послужило формальным поводом не включать случай в Якутии в список уголовных дел, возбужденных в связи с нападениями безнадзорных собак?

Напомним, что 29 декабря 2021 г. пресс-служба СУ СК России по Республике Саха сообщила:

— Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ – ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека – по факту гибели женщины на ипподроме в городе Якутске. По данным следствия, 29 декабря 2021 года около 13 часов на территории ипподрома в городе Якутске стая собак напала на идущую 53-летнюю женщину. Женщина скончалась. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством следователя СКР, которая провела осмотр места, тела женщины и иные неотложные проверочные мероприятия. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.