После ночи водной осады Батагай удалось отстоять!

Зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников сообщил в своем тгк @sadovnikovdd:

Последние часы в районном центре Верхоянского района были, мягко говоря, напряженными. Всю ночь там продолжалась «осада», которую сейчас можно смело назвать успешной. Спасателем, работникам муниципалитета и местным жителям, дежурившим по периметру населённого пункта, удалось отстоять Батагай! И это благодаря возведенной ими там насыпи! Сейчас дежурство на месте продолжается.

Уровень воды составляет 987 см при критических 970 см. Радует одно – мне только что передали, что вода наконец-то пошла на убыль! За 2 часа она снизилась на 1 см. Если еще утром опасная отметка была превышена на 8 см, то сейчас уже на 7 см. И это очень хорошо.

В Верхоянске уровень воды снижается уверенно. При критических 1020 см он составляет 1041 см. До опасной отметки остался еще 21 см. Надеемся, что уже к завтрашнему вечеру населенный пункт освободится от воды, и мы быстрее приступим к восстановительным работам!