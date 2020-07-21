После ливней возобновлено движение по трассе «Вилюй»

Дорожники ликвидировали затруднения движения транспорта на автодороге «Вилюй» км 214 – км 218, образованные в результате обильных ливневых осадков. В рамках работ по капитальному ремонту участка проводятся работы по устройству земельного полотна. Движение на участке трассы между городом Якутск и селом Асыма в настоящее время осуществляется без ограничений. На участке организовано круглосуточное дежурство дорожной техники.

Также подрядной организацией, занимающейся капитальным ремонтом данного участка приняты дополнительные меры по увеличению количества дорожной техники для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда автотранспорта. Имеется запас инертных материалов в виде щебня и грунта.

Напомним, что дорожниками на данном участке дороги выполняется капитальный ремонт дороги, в результате завершения которого будет устроено асфальтобетонное покрытие. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец октября 2021 года.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор «Вилюй» просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, и настоятельно рекомендует водителям быть внимательными в зонах ведения работ.