После инцидента с оленеводами уполномоченная по правам КМНС вылетела в Тикси

В составе группы пограничного управления ФСБ России под руководством контр-адмирала Николая Бондаренко 21 октября в Тикси вылетела уполномоченный по правам КМНС Республики Саха (Якутия) Лена Иванова.

Как сообщила корреспонденту газеты «Илкэн» Лена Иванова, данный вылет был организован по приказу начальника Управления пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району вице-адмирала Романа Толока. Цель совместной поездки — посещение пяти приграничных районов Республики Саха (Якутия), установление сотрудничества населения с защитниками границ Российской Федерации.

«Несомненно, что данное мероприятие послужит установлению добрососедских отношений, снимет вопросы, возникающие при ведении кочевого образа жизни, традиционных видов хозяйствования коренных малочисленных народов Севера в условиях пограничного режима», — отметила Лена Иванова.

В планах группы — встречи с главами муниципальных районов и активом коренных малочисленных народов Севера. В пограничную зону входят пять районов республики — Анабарский, Булунский, Усть-Янский, Аллаиховский, Нижнеколымский.

Напомним, совместная поездка пограничников и Уполномоченного по правам КМНС Якутии была организована после инцидента с оленеводами с. Юкагир, когда они были вывезены в Тикси и оштрафованы за нарушение паспортного режима в пограничной зоне.