После грабежа парни заснули на скамейке

Двух незадачливых грабителей полиция обнаружила спящими на скамейке в сквере.

В 02:47 ночи на пульт дежурной части отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о грабеже. По словам 22-летнего заявителя, только что двое неизвестных отобрали у него ценные вещи – наручные часы, смартфон и деньги. Материальный ущерб составил 21 000 рублей.

Через пару часов в ходе розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы задержали двух подозреваемых. Им оказались 19-летний и 20-летний жители г.Якутска. В ходе разбирательств выяснилось, что они также причастны ко второму грабежу. Днём в полицию обратился 20-летний юноша, который сообщил, что ночью стал жертвой грабежа. По пути домой из кинотеатра, к нему подошли двое молодых людей и открыто похитили у него сотовый телефон, наушники и деньги.

Установлено, что подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ограбили 22-летнего потерпевшего, а затем, применив силу, похитили имущество у 20-летнего юноши и скрылись. Под утро сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили злоумышленников спящими на скамейке в сквере.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.