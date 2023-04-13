После ДТП в Якутске водители пытались скрыться, но…

В Якутске за оставление места ДТП водители привлечены к административной ответственности.

Вчера, 12 апреля, на территории столицы Республики зарегистрировано 2 оставления места дорожно-транспортных происшествий.

Так, в 18:00 часов вечера в дежурную группу Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что возле дома №10 по улице Бестужева — Марлинского водитель, управляя автомобилем «Toyota Corolla Fielder», нарушил расположение транспортного средства на проезжей части, в результате чего совершил столкновение с транспортным средством «Toyota Premio», после чего покинул место ДТП.

Через час в 19:00 на улице Лермонтова возле дома № 66/1 произошло столкновение двух автомашин «Toyota Succeed» и «Nissan Teana». Водитель Ниссан оставил место происшествия. Далеко уйти ему не удалось, так как водитель Тойоты запомнил регистрационный номер и марку автомобиля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции водители, нарушившие ПДД, были установлены и пойманы.

По проведенным освидетельствованиям на состояния опьянения у обоих выявлено алкогольное опьянение.

В отношении них составлены административные материалы по вождению транспортным средством в нетрезвом состоянии. Также по оставлению места дорожного происшествия.

Судя по всему, данные водители пытались скрыться с места ДТП в надежде на то, что их не найдут. Не последнюю роль сыграло и алкогольное опьянение.





