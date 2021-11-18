После ДТП в Чурапчинском улусе два пассажира доставлены в больницу

17 ноября около 13 часов дня на региональной автодороге «Бетюн» 16-м километре от с. Чурапча 30-летний водитель управляя автомобилем ToyotaWishс двумя пассажирами, не выбрав безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, допустил столкновение с большегрузом FAV под управлением 22-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автомобиля ToyotaWish – мужчины 1954 г.р и 1958 г.р.были доставлены и госпитализированы в Чурапчинскую ЦРБ с множественными травмами.

В ходе проверки установлено, что водитель автомобиля ToyotaWish имеет водительское удостоверение по категории «В, В1». За текущий год к административной ответственности привлекался 2 раза: по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ (за превышение установленной скорости) и по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ (за управление ТС с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков).

Водитель грузового автомобиля FAVимеет водительское удостоверение по категории «B, B1(AS), C, C1, М». Имеет тахограф и соответствующие документы.

Проведенное освидетельствование на состояние алкогольного опьянения у обоих водителей показало отрицательный результат — были трезвые, в результате автоаварии не пострадали.

Причину дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки объяснил тем, что во время движения не смог выбрать безопасную дистанцию.

Примечательно, что в момент ДТП все, кто находился в автомобиле «ToyotaWish», не были пристегнутые ремнями безопасности.

Участок дороги, где произошлоДТП имеет грунтовое покрытие, состояние погоды было ясное в светлое время суток.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция республики призывает участников дорожного движения быть внимательными на дороге, соблюдать безопасный скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями.

Особую бдительность стоит проявить при движении по федеральным и региональным автомобильным дорогам, где еще может помешать снежная пыль и осадки в виде снега, выхлопные газы от большегрузов.

Не забывайте пристегиваться ремнями безопасности — при экстренном торможении, а тем более – в случае столкновения, это убережет вас от получения травм.

Будьте внимательны и аккуратны на дорогах!