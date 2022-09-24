Посланец из ЛНР стал гостем Гражданского форума в Якутии

Гостем Гражданского форума «Современные реалии: время действовать» стал посланец Луганской Народной Республики Александр Трухин.

Александр Сергеевич Трухин является членом Общественной палаты Луганской Народной Республики, военнослужащим Народной милиции ЛНР, бойцом первой волны 2014 года, участником ряда военных операций, руководителем патриотических общественных организаций.

В первый день Гражданского форума Александр Трухин принял участие в работе площадки, посвященной теме патриотического воспитания в общественных объединениях, культурных и образовательных организациях. Во второй день прошло пленарное заседание. Трухин выступил с трибуны форума, приветствовал участников от имени всех жителей Донбасса. Из рук председателя Общественной палаты Якутии Николая Бугаева Александр Сергеевич принял небольшой памятный подарок с якутским сувениром.

После окончания пленарного заседания гость из Луганской Народной Республики направился вместе с членами Общественной палаты Якутии на Комсомольскую площадь Якутска. Здесь прошел митинг, посвященный референдуму по присоединению в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Александр Трухин со сцены произнес проникновенные слова, приветствовал присутствовавших на митинге якутян от имени жителей Донбасса. Рассказал, что в течение долгих восьми лет конфликта его земляки находятся на грани выживания, но продолжают бороться с националистами, как они противостоят страшному прессингу, который почти 10 лет испытывают со стороны Украины.