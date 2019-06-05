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Посевная на вечной мерзлоте

Один летний день год кормит, — гласит народная мудрость. Горячая пора наступила и в Якутии, где сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики. 

Одним из первых указов, принятых главой республики Айсеном НИКОЛАЕВЫМ, стал указ «О стратегических направлениях развития сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)». Приоритетная цель развития сельского хозяйства до 2024 года — рост уровня обеспеченности населения качественными продовольственными товарами местного производства.

Главное в животноводстве — качественные и обильные корма. В последние годы в Якутии активно развивается кормопроизводство, увеличиваются посевные площади под кормовые культуры. И это при том, что географическое положение, климат и вечная мерзлота ставят свои условия: кормовые культуры выращиваются в 20 из 36 улусов (районов) и городских округов, зерновые – всего в 10.

В 2019 году план посева сельскохозяйственных культур в Якутии составляет 48,6 тысяч гектаров. По состоянию на 3 июня в целом по республике засеяно более 89% от общей площади зерновых культур и 42% кормовых культур. Посадка картофеля произведена на площади 3832 гектара, овощей открытого грунта -​ 817 гектаров.  В настоящее время посевная продолжается.

В 2018 году было посеяно 47,2 тысяч гектар сельскохозяйственных культур, что является максимальным показателем за последние 13 лет (с 2006 года). Благодаря росту урожайности (зерновых – 10,6 цн/га, картофеля – 114,7 цн/га, овощей – 189 цн/га) по сравнению с 2017 годом, валовый сбор зерна увеличен в 1,6 раза – до 9,6 тысяч тонн, картофеля на 9,7% – до 82,9 тысяч тонн, овощей на 2,5% – до 28,3 тысяч тонн.

В нынешнем году сельскохозяйственными товаропроизводителями приобретено 82 единицы техники и оборудования, в том числе 4 зерноуборочных комбайна, 8 пропашных тракторов, 21 единица различной посевной, почвообрабатывающей, уборочной техники и 49 единиц зерноочистительного оборудования.

В результате системной работы с Минсельхозом России третий год подряд на развитие сельского хозяйства в Якутию привлекается более 1 млрд рублей. Кроме того, существенно увеличился объем средств, привлеченных якутскими предприятиями АПК по линии льготного кредитования Минсельхоза РФ.

Для выполнения поставленных перед сельхозпроизводителями задач в Якутии создан Фонд стабилизации финансового положения и развития предприятий, начата работа по созданию агрохолдинга – Фонда поддержки агропромышленного производства (на базе АО ФАПК «Туймаада»), который объединит сельхозпредприятия для комплексного решения вопросов заготовки, переработки и создания условий для расширения рынка сбыта местной продукции. Планируется, что Фонд будет предоставлять займы для проведения весенних полевых работ, на заготовку сельхозпродукции, реализацию инвестиционных проектов, а также реализовывать антикризисные мероприятия, направленные на финансовое оздоровление предприятий.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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