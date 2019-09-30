30.09.2019
16:05
24
Общество
Поселок Заречный приведен в порядок
Молодогвардейцы Мирного провели уборку кольцевой дороги поселка Заречный.
Молодогвардейцы Мирнинского местного отделения «Молодой Гвардии» провели уборку малой части большой загрязненной территории вокруг кольцевой дороги поселка Заречный.
Жители верхнего поселка г. Мирный обратились на имя руководителя Мирнинского местного отделения обратились по поводу загрязненной территории вокруг кольцевой дороги.
27 сентября четверо активистов провели привели в порядок территорию и собрали четыре мешка мусора. Кроме того, заявление граждан передали в районную администрацию для рассмотрения ситуации с отсутствием .
В ближайшее время планируется собрать большую команду, чтобы верхний поселок приобрел ухоженный вид.
Фото: Мирнинское отделение «ЕР»
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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