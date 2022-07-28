Поселок удержан — Садовников

В Арылахе Мирнинского района приостановлена эвакуация населения в связи со стабилизацией ситуации. Об этом сообщил Дмитрий САДОВНИКОВ в ходе оперативного брифинга, сообщают «Сунтаар сонуннара».

«Благодаря нашим пожарным силам поселок удержан. В дальнейшем ухудшения картины не видим. Ситуация контролируема, на месте все службы работают», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Арылахе горят пять домов у реки, через которую перекинулся лесной пожар. В поселок стянута техника МЧС и АЛРОСА, все силы были брошены на борьбу с огнем.

Дети из лагеря «Орленок» были эвакуированы в Мирный.