28.07.2022
19:49
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Происшествия

Поселок удержан — Садовников

В Арылахе Мирнинского района приостановлена эвакуация населения в связи со стабилизацией ситуации. Об этом сообщил Дмитрий САДОВНИКОВ в ходе оперативного брифинга, сообщают «Сунтаар сонуннара».

«Благодаря нашим пожарным силам поселок удержан. В дальнейшем ухудшения картины не видим. Ситуация контролируема, на месте все службы работают», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Арылахе горят пять домов у реки, через которую перекинулся лесной пожар. В поселок стянута техника МЧС и АЛРОСА, все силы были брошены на борьбу с огнем.

Дети из лагеря «Орленок» были эвакуированы в Мирный.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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