Поселок Ленинский отметил 90-летие

Эстафетой Знамени Победы, открытием бюста вождю пролетариата, церемонией принятия в пионеры, экскурсией по памятным местам, ярмаркой умельцев, торжественным собранием и презентацией книги о поселке ознаменовался праздничный день в Ленинском.

Торжества по случаю юбилея начались 10 августа в поселковом сквере с открытия памятника В. И. Ленину. Почетным гостем празднования стал заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виктор Губарев. «Это событие историческое и несет задачу гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Мы чтим историю нашей страны», – сказала в приветственном слове глава МО «П. Ленинский» Светлана Гордиенко. Место для установки бюста выбрано не случайно, отметила она, два года назад в сквере был заложен памятный камень в честь 90-летия дражного флота.

В день юбилея Ленинский стал первым населенным пунктом в Алданском районе, который принял на своей территории эстафету Знамени Победы – республиканской акции, приуроченной к 75-летию Великой Победы. Накануне на границе двух районов эстафета была передана алданцам нерюнгринцами.

В этот день при участии Алданского райкома ЯРО КПРФ была организована церемония принятия в ряды пионерской организации юных жителей населенного пункта. Маленькие пионеры вышли к памятнику вождю мирового пролетариата со знаменами пионерской и комсомольской организаций школы № 5, которая в этом году, в ноябре, также отметит 90-летие.

Конечно же, все выступающие на праздничных мероприятиях вспоминали шахтеров-косаревцев, пионеров стахановского движения на Алдане и в республике, дражников, ведь на протяжении многих лет Ленинский и дражный флот были практически синонимами. Первая женщина-шахтер из числа местного населения Фекла Павлова, Герой Соцтруда Прокопий Гуляев, первый начальник легендарной комсомольско-молодежной шахты Ваниамин Рындин и легендарный завшахтой Михаил Балахнин – все эти имена по сей день в памяти жителей поселка и района. Героями Социалистического Труда стали дражники Михаил Шишлянников, Иосиф Власов, обладателями высоких правительственных наград были братья Петр и Анатолий Вохмяковы, Лука ч Бугай, Петр Удалов, Николай Шитов, Мирослав Осмак, Александр Голощапов, Михаил Прилепин. 90 лет — это большой отрезок истории, жизни, на протяжении которого есть чем гордиться, но и, увы, о чем сожалеть. Еще не так давно невозможно было и подумать, что наступят времена, когда дражная добыча золота на прииске будет свернута. Эти болезненные события изменили темп развития поселка, но жизнь здесь не остановилась. Жители Ленинского трудятся во всех сферах и отраслях производства Алданского района, в населенном пункте работают школа и детский сад, новый культурно-спортивный комплекс, отделение связи, амбулатория, межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов. В 2017 году по программе переселения из аварийного жилищного фонда расселены два ветхих дома, в ближайшее время в рамках нового этапа программы будут построены новые многоквартирные дома. Благодаря реализации программ благоустройства территории создаются более комфортные условия для жителей поселка всех возрастов. К 75-летию Победы в Ленинском появится новый сквер, посвященной этой дате, в ближайших планах и строительство здесь православного храма.

Экскурсией по памятным местам продолжились юбилейные мероприятия в поселке. Ее провели для ветеранов, гостей и жителей Ленинского юные экскурсоводы – школьники и студенты. Отправившиеся в культпоход побывали у памятника Прокопию Самодумову – трагически погибшему при перевозке золота фельдъегерю Алданского окружного отдела ОГПУ и обелиска героям-косаревцам, монумента в виде черпака драги, установленного в честь 50-летия дражного флота и других исторических местах.

Тем временем у Центра культуры и досуга развернулась ярмарка урожая и выставка-продажа изделий народных умельцев. Дары природы, сладости и даже живых курочек да петушков, сувениры, украшения, теплые шали, пинетки и носочки предлагали посетителям местные огородники, мастера и мастерицы.

Влет были раскуплены овощи из приусадебных хозяйств. Которые привез на ярмарку коллектив школы № 5. Привлекали внимание и покупателей удивительные картины учителя технологии Натальи Фисенко, игрушки, связанные ребятами. Вырученные на ярмарке средства, рассказала завуч школы Евгения Подгорная, будут очень кстати, так как сейчас идет восстановление легендарного музея школы № 5. К ноябрю, когда школа также отметит 90-летие, планируют завершить работы по его воссозданию. Нельзя было не задержаться у столика семьи Лифановых, где мастерицы – бабушка и внучка — продавали бижутерию из бисера, брошки разных размеров в виде мух-цокотух, колье и т. п. интересные самодельные вещицы, а также сладкие букеты и изящные баночки с конфетками.

Во время проведения праздничных мероприятий были организованы детские аттракционы, лотереи, акция «ЗдравОсмотр». Великолепную программу на площадке перед клубом представила группа «Антология рока».

Кульминацией праздника стало торжественное собрание, во время которого почетные гости, руководители муниципальных образований Алданского района, представители предприятий вручили награды, благодарственные письма, подарки жителям поселка, в первую очередь ветеранам. Это почетные грамоты Главы Республики Саха (Якутия), правительства Якутии и Государственного собрания республики, ЯРО КПРФ, благодарственные письма главы МО «Алданский район». Медали «Дети войны» депутаты Госсобрания республики от фракции КПРФ получили в этот день старожилы поселка Валентина Волкова и Лидия Жданова.

Глава МО «Поселок Ленинский» Светлана Гордиенко презентовала собравшимся книгу, подготовленную к юбилею. «Пока я живу – я помню» — такое название получило издание, в котором ее авторы, а в их числе и Светлана Ивановна, поставили своей целью увековечить историю одного из старейших населенных пунктов района, рассказать о его тружениках, создававших славную историю этой земли. Рассказывая о том, как родилась и была воплощена эта идея, С. И. Гордиенко поблагодарила за помощь в подготовке и издании сборника главу и коллектив администрации МО «Алданский район». Руководитель поселения также выразила благодарность за поддержку в организации юбилейных мероприятий коллективам и руководителям АО АК «Железные дороги Якутии», золотодобывающих предприятий «Селигдар», «Полюс Алдан», «Саха Голд Майнинг», алданскому благочинию.

В 2016 году было утверждено Положение о звании «Почетный гражданин МО «Поселок Ленинский». С тех пор имена 38 человек внесены в книгу почета. В день 90-летия Ленинского список почетных граждан поселка пополнился еще 47 фамилиями.

Чествовали на празднике родителей самых маленьких жителей поселка, появившихся на свет совсем недавно, супружеские пары с большим семейным стажем, и, конечно, юбиляров. Четверо из них – ровесники поселка: Анастасия Пахомовна Фомина, Ольга Ивановна Андрианова, Анна Михайловна Самохина, Мария Ефремовна Пискарева в 2019-м также отмечают 90-летие.

А непосредственно в день юбилея поселка круглую дату отмечал его старожил Владимир Иванович Маршинский. 80 лет исполнилось ветерану, который с 1955 года трудился на драгах. Начинал матросом на паровой «плавучей фабрике». Был машинистом стакера. Выучился на бульдозериста и долгое время работал на этой технике, на дражных полигонах она была и остается незаменимой. А потом трудился Владимир Маршинский на своем бульдозере в поселке что называется по хозчасти: помощь тягача требовалась и на котельной, и в борьбе со снегом и во многом другом.

Слова поздравлений, награждения дополняли замечательные концертные номера в исполнении солистов и художественных коллективов Ленинского и Алдана – хора «Поющая душа», вокального ансамбля «Нежность», группы «Надежда» и маленьких артистов из детского сада «Чебурашка» и школы № 5.

Праздничные мероприятия в Ленинском продолжились большим концертом под открытым небом исполнителей из г. Нерюнгри. А на следующий день в поселке прошли веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья», в которых приняли участие семьи Грековых и Чекан, и открытый турнир по мини-футболу на кубок главы поселка, где в противостояние вступили 11 команд, в том числе три собственно из Ленинского. Однако кубок главы достался команде «Сила Сибири», команда хозяев довольствовалась лишь третьим местом, «серебро» турнира у сборной «Газпром-М».