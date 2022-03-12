Вынужденная посадка самолета АК «Якутия» из-за сообщения о бомбе

Из-за ложного сообщения о заложенной в самолете бомбе борт R3488/SYL488, принадлежащий авиакомпании «Якутия» и направлявшийся из Санкт-Петербурга в Якутск, был вынужден совершить посадку в Ханты-Мансийске Подробнее на YAKUTIA.INFO

Фото: пресс-службы АК Якутия Источник: YAKUTIA.INFO

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