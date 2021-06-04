04.06.2021
19:59
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Происшествия

Порывистый ветер мешает тушению пожара возле якутского села

В настоящее время лесопожарными формированиями проводятся работы по тушению лесного пожара в 3 км. от с. Кюкяй Сунтарского района.  В тушении возгорания участвуют 8 лесных пожарных ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс», 11 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы «Авиалесоохрана», 66 мобилизованных из числа местного населения, а также 15 единиц техники. Проведена работа по прокладке противопожарного разрыва трактором по периметру лесного пожара.

Работа по тушению лесного пожара осложняется порывистым ветром. Проводится усиление сил и средств лесопожарных формирований. Угрозы населенном пункту и объектам экономики нет, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

Фото: https://www.instagram.com/p/CPsg8pGs-0u/
Источник: Инстаграм
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