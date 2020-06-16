Порядок выплаты «николаевских» выпускникам школ

Как ранее сообщил глава Якутии Айсен Николаев, каждый выпускник школ республики текущего года получит единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей.

Правительство Якутии Постановлением № 175 от 15 июня 2020 года утвердило порядок осуществления финансовой поддержки выпускникам общеобразовательных организаций республики в период пандемии.

В соответствии с порядком получателями единовременных выплат являются один из родителей или законных представителей в случае, если выпускник не достиг 18-летнего возраста, или сам выпускник, достигший совершеннолетия. В случае отсутствия лицевого счета в кредитной организации у выпускника, достигшего 18-летнего возраста, получателем может являться один из родителей или законных представителей, для чего нужно оформить доверенность в простой письменной форме.

Получатель выплаты должен подать заявление на имя директора общеобразовательной организации по месту учебы выпускника по специальной форме. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории муниципального района, городского округа заявление подается с учетом бесконтактных способов доставки.

Общеобразовательная организация должна направить реестр получателей единовременных выплат в адрес главы муниципального района и городского округа. Ответственность за достоверность предоставленных данных несет директор школы.

Главы муниципальных районов и городских округов формируют сводный реестр получателей единовременных выплат и направляют в Министерство образования и науки республики для согласования в течение одного рабочего дня. После этого реестр также в течение одного рабочего дня согласовывают в Министерстве труда и социального развития и направляют в Управления социальной защиты населения и труда. Управления в течение пяти рабочих дней формируют выплатные реестры и предоставляют заявки на перечисление в Центр социальных выплат, который в течение трех рабочих дней перечисляет средства на лицевые счета получателей, открытые в кредитных организациях.

Финансирование расходов на выплаты осуществляется за счет средств резервного фонда Правительства республики.

Подробно с текстом Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) № 175 от 15 июня 2020 года «О порядке осуществления единовременных выплат выпускникам 11 (12) классов 2019/2020 учебного года общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) на 2020 год» можете ознакомиться здесь.