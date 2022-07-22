22.07.2022
10:06
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Финансы

Порядок получения выплат на детей от трех до 16 лет

Деньги получат 10 млн российских семей.

В Пенсионном фонде России (ПФР) разъяснили, как будут выплачивать по 10 тысяч рублей на детей с 3 до 16 лет.

Как уточнили в ведомстве, первыми выплаты получат  те, кто подал заявление до 22 мая включительно. Всего же средства будут перечислены 10 млн семей с 15 млн детей.

В ПФР сообщили, что 5 дней потребуется на рассмотрение заявления, еще 3 дня понадобится на перечисление денег. Поэтому со времени подачи заявления до выплаты пройдет не меньше 8 дней.

Статус своего заявления можно отслеживать в личном кабинете или по телефону клиентской службы ПФР.



Фото: ИА ЕАОMedia
Источник: YakutiaMedia

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