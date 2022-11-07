Ольга Балабкина разъяснила порядок перечисления единовременной выплаты военнослужащему

Согласно указу главы Якутии Айсена Николаева «О мерах поддержки семей военнослужащих» члены семей мобилизованных, добровольцев-контрактников, участники специальной военной операции продолжают получать меры поддержки, в том числе единовременную материальную помощь в размере 200 тысяч рублей.

Вице-премьер напомнила, что главой республики Айсеном Николаевым принято решение о том, что получателем данной выплаты может стать и сам мобилизованный. Выплата будет направлена военнослужащему, если у него отсутствуют близкие родственники или если несколько членов семьи и родственники претендуют на данную выплату.

Военнослужащий может получить выплату сам, если он призван военным комиссариатом Республики Саха (Якутия), но члены его семьи проживают в другом регионе России.

Средства будут направлены военнослужащему на лицевой счёт, указанный в заявлении. «В случае отсутствия такого заявления 200 тысяч рублей будут перечислены на счёт, открытый для военнослужащих Министерством обороны России автоматически. Дополнительное заявление для этого не требуется», – добавила она.

Вице-премьер напомнила, что по вопросам получения мер социальной поддержки можно обратиться на горячую линии по номеру 122.

Службы по приему звонков работают круглосуточно без выходных, оперативно отвечают на запросы. «Анализ поступающих вопросов станет основой для разработки новых мер и определения категорий получателей», – резюмировала Ольга Балабкина.

«С прошлой пятницы в районах республики начали работать телеграм-группы для матерей, жен, членов семей и близких родственников военнослужащих. Группы действуют для того, чтобы оперативно, в течение суток направлять ответы на возникающие вопросы», – сказала Балабкина.

Случаи невыплаты связаны несвоевременной передачей списков военнослужащих из военкомата, по каждому из них ведется адресная работа.