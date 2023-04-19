Порядка 600 человек призовут в армию из Якутска

Порядка 600 человек призовут весной в армию из города Якутска.

Глава города Евгений Григорьев и военный комиссар города Якутск Республики Саха (Якутия) Евгений Крупенков 18 апреля провели рабочее совещание, в котором обсудили ход весенней призывной кампании 2023 года в столице республики.

Военный комиссар города Якутск РС (Я) Евгений Крупенков проинформировал, что в соответствии с установленным заданием штаба Восточного военного округа в рамках весенней призывной кампании 2023 года в Якутске на военную службу будет призвано порядка 600 молодых мужчин призывного возраста. Призывников направят для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации.

В Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области граждан, призванных на военную службу в весеннюю призывную кампанию 2023 года, направлять не будут.

Большинство молодых людей, призванных этой весной, как и раньше, будут направлены в воинские части, расположенные на территории Восточного военного округа.

Также в ходе рабочего совещания обсудили вопросы взаимодействия военного комиссариата города Якутска с представителями средних и высших учебных заведений в рамках весенней призывной кампании. Евгений Крупенков проинформировал собравшихся о федеральном законе об электронных повестках для военнообязанных в рамках создания в России реестра воинского учета.

Отметим, призывная кампания пройдет с 1 апреля до 15 июля 2023 года.