Поручение президента РФ выполняется — в Крестяхе появится новый ДК



Состоялась встреча заместителя министра культуры России Владимира Осинцева с депутатом Госдумы Галиной Данчиковой, министром культуры и духовного развития Якутии Юрием Куприяновым и ректором Высшей школы музыки Якутии Надеждой Зайковой. На встрече стороны обсудили вопросы строительства и ремонта объектов культуры на территории Республики Саха (Якутия) в ближайшей перспективе.

В частности, как рассказал министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, Якутия представила документацию для строительства нового корпуса и интерната Высшей школы музыки РС(Я). Проектно-сметная документация нового корпуса Высшей школы музыки Якутии на 240 мест и интерната на 150 мест прошла экспертизу. Сегодня мы сдали к рассмотрению все необходимые документы в Министерство культуры России. Также обсудили план выполнения поручения президента нашей страны Владимира Путина в части строительства Дома культуры в селе Крестях Сунтарского улуса Республики Саха (Якутия). Дом культуры будет построен. Сейчас мы оформили предварительную заявку на стройку, будет готовится проектно-сметная документация. Проект планируем на 2023 – 2024 годы. Федеральное финансирование составит 70 %, республиканское – 30%, — рассказал Юрий Куприянов.

Также на встрече стороны обсудили действующие и предстоящие стройки и капитальные ремонты объектов культуры в Якутии в рамках национального проекта «Культура». В частности, Центр культуры в Нижнем Бестяхе, и предстоящие заявки на 2023 год.



Фото: пресс-центра Источник: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я)

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