Поручение главы Якутии

SakhaLife.ru.

По поручению главы Якутии Айсена Николаева увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад.

Вакцину от коронавируса теперь можно получить не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах, открытых в торговых комплексах, автовокзале, аэропортах, учреждениях культуры и образования, МФЦ, административных зданиях.