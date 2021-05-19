19.05.2021
11:15
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Коронавирус

Поручение главы Якутии

SakhaLife.ru.

По поручению главы Якутии Айсена Николаева увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад.

Вакцину от коронавируса теперь можно получить не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах, открытых в торговых комплексах, автовокзале, аэропортах, учреждениях культуры и образования, МФЦ, административных зданиях.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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