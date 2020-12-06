06.12.2020
18:36
477
Спорт
Портрет Сарданы Трофимовой от молодого поклонника
Поклонник Сарданы Трофимовой из Ивановской области сделал оригинальный портрет спортсменки
Источник @academicmaslow Только что завершился Чемпионат России по марафону. Сардана Трофимова в очередной раз лучшая в нашей стране, и с олимпийским нормативом! Очень надеюсь увидеть @sardanatrofimova на Олимпиаде в Японии следующим летом. Сардана, молодец! Ваш портрет из 396 кубиков Рубика от меня 😉 И большой привет в Якутию из Ивановской области!
Фото: ww.instagram.com/p/CIcrxyUFfL_/
Источник: https://www.instagram.com/p/CIcrxyUFfL_/
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