Портрет Сарданы Трофимовой от молодого поклонника

Поклонник Сарданы Трофимовой из Ивановской области сделал оригинальный портрет спортсменки

Источник @academicmaslow Только что завершился Чемпионат России по марафону. Сардана Трофимова в очередной раз лучшая в нашей стране, и с олимпийским нормативом! Очень надеюсь увидеть @sardanatrofimova на Олимпиаде в Японии следующим летом. Сардана, молодец! Ваш портрет из 396 кубиков Рубика от меня 😉 И большой привет в Якутию из Ивановской области!