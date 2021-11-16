Портрет Петра I заключенного из якутской колонии признана лучшей

Картина осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии Якутии, признана лучшей во время предварительного отбора работ. Заключенный изобразил графический портрет Петра I. «Победитель регионального этапа конкурса отбывает наказание в исправительной колонии № 6. Рисует с детства. После освобождения Р. планирует трудоустроиться по одной из специальностей, полученных в стенах колонии, и создать семью», — сообщила пресс-служба УФСИН по Якутии. Картина «Петр I» в ближайшее время будет направлена для участия в финале конкурса православной живописи «Канон», который состоится в январе 2022 года во время международных рождественских чтений.