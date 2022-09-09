09.09.2022
11:06
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Портрет ОЧ Романа Дмитриева собрали из кубиков Рубика

Картина установлена в ЦСП «Триумф».


Житель села Тумул Усть-Алданского района Юрий Петухов собрал портрет двухкратного олимпийского чемпиона Романа Дмитриева из кубиков Рубика. В работе, судя по фотографии, использованы более 700 штук разноцветной головоломки.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Якутии, необычное произведение установлено в центре спортивной подготовки «Триумф», где 10-11 сентября пройдет Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юниоров памяти Романа Дмитриева.

Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии

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