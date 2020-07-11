Портал МСП Якутии в категории лучших

9 июля были объявлены результаты национального инвестиционного рейтинга состояния инвестиционного климата, по результатам которого Якутия вошла в топ-20, а Портал малого и среднего предпринимательства Якутии вошел в категорию «А».

Инвестиционный рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.

Рейтинг рассчитывается по 44 показателям по 4 направлениям. Портал малого и среднего предпринимательства Якутии оценивается согласно показателю «Наличие и качество информационного портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства в субъекте РФ» в рамках направления «Поддержка малого предпринимательства».

Подсчет баллов и присвоение категории осуществляется путем проведения опросов среди предпринимателей – экспертов.

По итогам проведения оценки показатель Портала малого и среднего предпринимательства Якутии перешел с категории «С» до максимальной категории «А».

Действительно, портал малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) www.portal.b14.ru является часто посещаемым ресурсом среди предпринимательского сообщества. На ресурсе ежедневно размещаются федеральные, республиканские, муниципальные новости, касающиеся вопросов предпринимательской деятельности, истории успеха якутских предпринимателей, актуальная информация о формах и видах государственной и муниципальной поддержки, информация о действующих на территории республики институтах поддержки предпринимательства и общественных объединениях предпринимателей, включая все муниципальные районы.

Помимо этого, через Портал можно записаться на консультации и деловые мероприятия для предпринимателей с возможностью направления заявки для участия в мероприятиях в режиме «онлайн».

Команда Центра «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Якутии ежегодно осуществляет редизайн Портала МСП с учетом замечаний и предложений бизнес-сообщества. Кроме того, контент Портала актуализируется с учетом потребностей предпринимателей и вызовов времени. Так, с 25 марта на Портале разработан и запущен специальный раздел «Антикризисные меры поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19». Раздел включает в себя 20 вкладок в которых размещена информация о финансовых и нефинансовых мерах поддержки бизнеса и условиях их получения; полезные сервисы для удаленной работы бизнеса и решении вопросов, связанных с ведением предпринимательской деятельности в онлайн режиме; федеральные, региональные, муниципальные нормативно-правовые акты, принятые в условиях распространения коронавирусной инфекции; записи онлайн вебинаров; ответы на часто задаваемые вопросы, шаблоны и образцы документов для предпринимателей, контактные номера организаций поддержки бизнеса и много другой полезной информации. А с 19 июня запущен специальный раздел о самозанятости, который содержит в себе информацию о способах регистрации в качестве самозанятого, механизмах и преимуществах налога на профессиональный доход.

Популярность портала, равно как и активность пользователей, неуклонно растет. Аудитория портала составляет более 64 тыс. уникальных пользователей в год. Сегодня на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии можно получить мгновенный ответ на интересующий вопрос, а также подробную информацию о всех существующих мерах поддержки бизнеса.