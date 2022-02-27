27.02.2022
11:11
217
Происшествия
Портал Госуслуг подвергся мощным кибератакам
Минцифры сталкивается с беспрецедентным масштабом кибератак, сообщает пресс-служба ведомства. 26 февраля зафиксировано более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал Госуслуг. Все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности.
Пользователи могут столкнуться с кратковременной недоступностью сервисов. При этом вся опубликованная информация и все персональные данные пользователей надежно защищены, к ним хакеры не могут получить доступ.
Службы безопасности и управления инфраструктурой работают круглосуточно, специалисты при необходимости запускают дополнительные механизмы защиты ресурсов.
Источник: Пресс-служба Минцифры
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