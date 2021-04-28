Поразительный успех якутского спортсмена!

Якутский тхэквондист Вячеслав ЛУКШИН выиграл три золота всероссийских турниров за две недели, сообщает Sportyakutia.ru.

Команда якутских тхэквондистов вернулась из небольшого турне по городам Санкт-Петербург и Москва, где прошли всероссийские соревнования по тхэквондо. Спортсмены выступили успешно в обоих стартах, завоевав медали различного достоинства.

В Санкт-Петербурге на «Кубке президента федерации тхэквондо Санкт-Петербурга Демида Момота» якутяне взяли две награды. Воспитанник Училища олимпийского резерва им.Р.М.Дмитриева Вячеслав Лукшин стал победителем турнира в весовой категории до 51 кг из числа 25 участников. Еще один наш спортсмен Андрей ЛИСИНЕЦКИЙ занял третье место в категории до 49 кг, где за медали боролись 34 спортсмен.

Следующим пунктом назначения стал город Одинцово, где с 23 по 25 апреля состоялся всероссийский турнир «Битва в Подмосковье» в честь пятикратной олимпийской чемпионки, Героя России Ларисы Лазутиной. Вячеслав Лукшин заявился сразу в двух возрастных категориях среди юниоров до 17 лет, а также среди мужчин. В весовой категории до 54 кг он выиграл сразу две золотые медали! Среди мужчин еще одну бронзовую награду принес в весовой категории до 68 кг Максим ПРИПУЗОВ, а также среди юниоров учащийся Октемской СОШ, воспитанник ГБУ РС(Я) РССШОР Николай ЖУКОВ (48 кг).

«Вячеслав Лукшин, ставший трижды чемпионом на этих турнирах чем-то напоминает Руслана ПОИСЕЕВА. У него хорошее чувство дистанции, неординарная техника, и тот же боевой характер, — добавил тренер сборной республики Яков ГАВРИЛЬЕВ. – Ему 17 лет, сам из Покровска, первым тренером является Ангел ЭВЕРСТОВ. Сейчас Слава занимается в УОР под руководством трехкратного чемпиона России, призера чемпионатов Европы и мира Руслана Поисеева.

В данных соревнованиях мы приняли участие в рамках подготовки к первенствам России среди юниоров и кадетов. В целом тур был плодотворным, ребята набрались практического опыта, узнали и приняли каждый для себя что-то новое, свои ошибки и недостатки, над которым надо еще поработать.

Нашим спортсменам необходима постоянная боевая практика. К примеру, их ровесники из центральных регионов страны за один календарный год проводят по 8-9 всероссийских и 3-4 международных соревнований. Мы о таком можем лишь пока мечтать», — признался «Спорт Якутии» тренер Яков Гаврильев.