Поразили! Амгинская тактика борьбы с коронавирусом

Власти Амгинского района ввели кардинальную меру антиковидной защиты. Въезд на территорию района разрешен только по предъявлении справки о вакцинации или о перенесенном коронавирусе. Любители прекрасной амгинской природы, купания в чистейшей воде, традиционного сбора земляники в недоумении. А царь-ягода Якутии, говорят старожилы, по всем приметам в этом году будет крупной…