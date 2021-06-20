20.06.2021
13:27
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Якутия

Поразили! Амгинская тактика борьбы с коронавирусом

Власти Амгинского района ввели кардинальную меру антиковидной защиты. Въезд на территорию района разрешен только по предъявлении справки о вакцинации или о перенесенном коронавирусе. Любители прекрасной амгинской природы, купания в чистейшей воде, традиционного сбора земляники в недоумении. А царь-ягода Якутии, говорят старожилы, по всем приметам в этом году будет крупной…

Фото: с соцсетей
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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