Пора ли менять доллары на юани?

Пожалуй, одним из наиболее значимых заявлений на встрече лидеров РФ и КНР во вторник стали слова Владимира Путина о готовности России перейти на юани в торговле с другими государствами.

Усиление роли китайской валюты в трансграничных расчетах и с потребительской точки зрения выглядит заманчиво. Юань сегодня принимается во многих странах, напомнил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. «Это достаточно активно используемая, конвертируемая валюта. То есть она продается в том числе в российских обменниках», — уточнил депутат.

Вместе с тем парламентарий не советует бежать за юанем в банк сломя голову. «Все по мере необходимости. Если едете в Китай, нужно приобретать юань. Использовать его как средство сбережения — это вопрос. Поскольку юань, как и другие валюты, подвержен инфляции», — отметил Аксаков.

«Да, для международных расчетов между компаниями юань сегодня для нашей страны предпочтительнее, чем другие валюты. Также влияют на это растущий товарооборот между Россией и Китаем и то, что нам выставляют ограничения при расчетах в долларах и евро», — добавил депутат. Он считает, что со временем юань займет серьезное положение, соответствующее статусу мировой экономической державы.



Прочность экономики Китая, которая не вызывает сомнения, а значит, можно говорить об устойчивости нацвалюты. А во-вторых, хотя юань и является конвертируемым средством платежа, в известной мере регулируется государством, отметил в беседе с «Парламентской газетой» финансовый эксперт кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Но рассчитывать на высокий доход от вложений за счет того, что рубль по отношению к юаню как-то сильно упадет, вряд ли стоит», — заверил эксперт.

Также не стоит бежать в банк и избавляться от доллара. «Он существует и будет существовать, пока есть не последняя в мире экономика Соединенных Штатов. А она просуществует еще длительное время. Поэтому тем, кто собирается ехать в страны, где принимаются доллары, разумнее приобрести американскую валюту», — посоветовал Михаил Беляев.