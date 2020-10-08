Пора к косметологу: Процедуры, которые нужно делать осенью!

«Хорошо, есть осень, она нежно и аккуратно готовит нас к холодам. Любимая осень. Время размышлений … и приятной меланхолии», — подметил Эльчин Сафарли, один из популярных современных писателей. Тонко и красиво, правда?

Но мы, пожалуй, не будем предаваться меланхолии и лучше поразмышляем о том, что полезного можно сделать для своего здоровья и красоты в осеннюю пору. Ведь и в таком деле как косметологические процедуры существует сезонность. И так, что предлагают врачи Медицинского и СПА центра «Канти».

Рекунова Анастасия Владимировна, врач-косметолог:

«Осень – наиболее благоприятное время для процедур, при которых в восстановительном периоде необходимо избегать воздействия активных солнечных лучей. Например, я бы посоветовала обратить внимание на лазерную шлифовку кожи – уникальную процедуру, выполняющую сразу две задачи: удаление старых деформированных и поврежденных тканей и стимуляцию образования новой кожи. На месте воздействия образуется новый слой молодой кожи без дефектов – морщинок, мелких рубцов и пигментации.