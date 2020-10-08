Пора к косметологу: Процедуры, которые нужно делать осенью!
«Хорошо, есть осень, она нежно и аккуратно готовит нас к холодам. Любимая осень. Время размышлений … и приятной меланхолии», — подметил Эльчин Сафарли, один из популярных современных писателей. Тонко и красиво, правда?
Но мы, пожалуй, не будем предаваться меланхолии и лучше поразмышляем о том, что полезного можно сделать для своего здоровья и красоты в осеннюю пору. Ведь и в таком деле как косметологические процедуры существует сезонность. И так, что предлагают врачи Медицинского и СПА центра «Канти».
Рекунова Анастасия Владимировна, врач-косметолог:
«Осень – наиболее благоприятное время для процедур, при которых в восстановительном периоде необходимо избегать воздействия активных солнечных лучей. Например, я бы посоветовала обратить внимание на лазерную шлифовку кожи – уникальную процедуру, выполняющую сразу две задачи: удаление старых деформированных и поврежденных тканей и стимуляцию образования новой кожи. На месте воздействия образуется новый слой молодой кожи без дефектов – морщинок, мелких рубцов и пигментации.
Лазерная шлифовка помогает устранить такие эстетические несовершенства кожи лица, как постакне (следы угревой сыпи), рубцы (шрамы), пигментные пятна, дряблость кожи, мелкие мимические морщины, расширенные поры, а также «растяжки», стрии на теле.
Очень часто к нам обращаются по поводу последствий угревой болезни – вторичных стойких изменений кожи, проявляющихся как бугристость, гиперпигментация (потемнение цвета) кожи, шрамы круглой формы, ямки с красным дном, расширенные поры. К сожалению, данные изменения кожи не проходят самостоятельно. Лазерная шлифовка лица необходима как раз при таких дефектах.
Также в осенне-зимний период популярно лазерное лечение пигментных пятен – темных участков кожи различной формы и интенсивности. Под воздействием лазерного луча меланин нагревается и разрушается, при этом окружающие ткани не травмируются. Кстати, таким же образом происходит и удаление татуировки.
Сравнительно низкая цена удаления пигментных пятен на лице лазером делает процедуру широко востребованной среди пациентов мировых косметологических клиник. Наш центр – не исключение. За 3 года работы с лазером мы избавили множество мужчин и женщин от гиперпигментации лица и тела».
Семенова Мира Валерьевна, врач-косметолог:
«В период низкой солнечной активности я советую клиентам избавиться от различных доброкачественных новообразований на коже, которые часто эстетически непривлекательны. Это могут быть папилломы, кандиломы, бородавки, родинки, фибромы, атеромы и так далее. Не специалисту трудно разбираться в этих терминах, но если вас беспокоят (или просто не нравятся) образования, наросты на лице, шее, теле разных размеров, форм и оттенков, то надо обратиться к специалистам. Стараться самостоятельно избавиться от них не только бесполезно, но и опасно. Только врач может решить, как поступить с образованием. В «Канти» для удаления доброкачественных новообразований мы используем специализированный аппарат Surgitron (Сургитрон, США), который с помощью радиоволн испаряет ткань новообразования с точностью до микронов, не затрагивая окружающие ткани. На сегодня это самый эффективный, быстрый, безболезненный и безопасный способ удаления новообразований.
Еще я предпочитаю именно осенью и зимой проводить лазерное удаление сосудистых образований на лице. Наиболее распространёнными видами сосудистых отклонений на лице являются купероз (сосудистая сеточка), «винные пятна» пурпурно-красного цвета, ангиомы (сосудистая родинка).
Важнейшее преимущество работы на лазере Harmony XL — боль и неприятные ощущения во время сеанса практически не возникают; по завершению процедуры иногда остаются незначительная гиперемия и небольшой отек, проходящие через 15-30 минут; не нужна реабилитация, можно не менять привычный жизненный уклад».
Налбандян Шушан Самвеловна, врач-дерматолог, косметолог: фото Налбандян Шушан
«Как врач-косметолог я люблю химические пилинги, которые позволяют бережно «стереть» несовершенства с лица, и считаю, что эта процедура обязательно должна быть в осеннем «бьюти-меню». Свойства кислот обновлять кожу через ее контролируемое повреждение используются для осветления и выравнивания тона кожи, улучшения ее тонуса и увлажненности, нормализации функции сальных желез с целью уменьшения жирности и блеска кожи, устранения признаков старения (в частности, статических морщин), уменьшения угревых высыпаний, лечения гиперпигментации кожи.
Осенью мы начинаем делать так называемый срединный пилинг – достаточно серьезную процедуру, которая затрагивает все слои эпидермиса (верхнего слоя кожи). В результате кожа становится более гладкой и мягкой, с ее поверхности исчезают неровности, морщины, мелкие рубцы и пятна. Мы в «Канти» для срединного пилинга используем препараты “Dermaceutic Cosmopeel” (Франция), “Inno-Peel” (Испания). Высокоэффективные, научно обоснованные формулы этих лабораторий уже давно золотой стандарт в косметологии.
Кроме того, я вижу быстрый и стойкий результат после процедуры фотоомоложения на нашей многофункциональной платформе Alma Harmony XL, в которой сочетаются лазерное и световое воздействие. Оно успешно нивелирует все основные проявления возрастных изменений. Ускорение кровотока в зоне воздействия ускоряет обменные процессы и поддерживает высокий темп метаболизма клеток, свойственный молодой коже. И как следствие, происходит разглаживание морщин, повышаются тургор и эластичность кожи, выравнивается цвет лица, уменьшаются пигментные пятна и сосудистые звездочки, сужаются поры, исчезают воспалительные элементы (акне). Уникальная anti-age процедура не повреждает эпидермис — вы сразу можете вернуться к привычным делам.
Оптимальный сезон для фотоомоложения – холодное время года. После процедуры важно избегать УФ-излучения, поэтому по возможности запланируйте курс на период с октября по март».
Будьте красивы независимо от времени года! А осенью особенно важно излучать свет и теплоту, сиять красотой и здоровой кожей!
Медицинский и СПА центр «Канти» приглашает с 10% скидкой на сезонные процедуры:
— лазерная шлифовка кожи;
— лечение пигментации;
— удаление сосудистых образований;
— фотоомоложение;
— поверхностно-срединные и срединные химические пилинги;
— радиоволновое удаление доброкачественных новообразований.
Акция действует с 10 октября по 10 ноября.
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