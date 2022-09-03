Попытки снять Дмитрия Тихонова вылились за пределы республики, но он снова победил

С самого начала избирательной кампании на выборах главы Мегино-Кангаласского улуса не прекращаются попытки не допустить к выборам Дмитрия ТИХОНОВА, главу Майи. Судебные разбирательства выплеснулись за пределы республики. Но Тихонов смог защитить свой статус, и остается кандидатом на пост главы Мегино-Кангаласского улуса.

Как помнит постоянный читатель SakhaLife, 23 августа Верховный суд Якутии рассмотрел дело по апелляционному иску ВЛАДИМИРОВА Владимира Афанасьевича к Мегино-Кангаласскому ТИК об оспаривании решения. Дело рассматривала судья САВВИНА В.Ю.

Верховный суд установил, что на 11 сентября были назначены выборы главы Мегино-Кангаласского улуса.

Решением Мегино-Кангаласской ТИК 29 июля 2022 г. было отказано в регистрации самовыдвиженца ТИХОНОВА Д.И.

Однако уже 1 августа 2022 г. Центризбирком республики своим постановлением отменил это решение Мегино-Кангаласской ТИК.

2 августа Мегино-Кангаласская ТИК зарегистрировала ТИХОНОВА Д.И. кандидатом на должность главы улуса.

3 августа та же ТИК зарегистрировала кандидатом Владимирова В.А.

Владимиров обратился с иском в суд, требуя отменить регистрацию Тихонова.

11 августа Мегино-Кангаласский районный суд отказал Владимирову в иске. Не удовлетворившись этим, он обратился в Верховный суд.

Примечательно, что в возражении на апелляционную жалобу председатель Центризбиркома Якутии ФЕДОРОВ Е.Н. просил оставить решение Мегино-Кангаласского суда без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Заслушав доводы всех сторон, подробно изучив материалы дела, Верховный суд определил решение Мегино-Кангаласского суда оставить в силе, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Не удовлетворившись этим, кандидат Владимиров попытался снять с выборов кандидата Тихонова через следующую судебную инстанцию — девятый кассационный суд общей юрисдикции, который располагается в городе Владивосток, Приморский край. Тем самым, судебные разбирательства на выборах главы Мегино-Кангаласского улуса стараниями Владимирова вылились за пределы республики, но успеха ему это не принесло.

30 августа судья Оксана ЗАЙЦЕВА рассмотрела жалобу Владимирова о лишении Тихонова регистрации, и оставила ее без удовлетворения. Тем самым, девятый кассационный суд общей юрисдикции согласился с доводами Мегино-Кангаласского районного суда и Верховного суда Якутии. И Дмитрий Тихонов защитил свой статус кандидата на пост главы Мегино-Кангаласского улуса.

На этом жалобы кандидата Владимирова на кандидата Тихонова в суды не прекратились.

Вчера, 2 сентября Мегино-Кангаласский районный суд рассмотрел очередной иск Владимирова В.А. Дело рассмотрел судья САВВИН В.Ю.

Автор жалобы Владимиров скрупулезно изучил передвижения по избирательному фонду Дмитрия Тихонова. Жалобщику показалось, что кандидат Тихонов распоряжается своим избирательным фондом не совсем правильно, и обратился с иском в суд. В тексте иске приводятся конкретные цифры поступлений и передвижений из избирательного фонда Тихонова.

Разумеется, сторона ответчика привела свои доводы, опровергая жалобы истца.

Детально изучив дело, выслушав все доводы сторон, суд принял решение отказать Владимирову В.А. в жалобе.

Теоретически он может обжаловать решение в следующей судебной инстанции. Но практически это уже не имеет смысла. В соответствии с выборным законодательством России, за восемь дней до выборов кандидатов невозможно лишить регистрации любым путем – судебным или решением ТИК. Учитывая, что этот момент настал, теперь все кандидаты остаются в своем статусе. В том числе и Дмитрий Тихонов, которого оппоненты всеми силами пытались не допустить к выборам.

Так что Дмитрий Тихонов и остальные кандидаты дойдут до финиша – всенародных выборов главы Мегино-Кангаласского улуса 11 сентября. А там уж — как решит народ.