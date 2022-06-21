Мадьыны мира прилетели в Якутск с попутным ветром

Самолет с участниками, судьями и почетными гостями из Москвы прилетел в Якутск на 20: минут раньше указанного в расписании. В аэропорту объяснили это попутным ветром. А участники шутят, что это они торопились к нам, поэтому прилетели раньше срока. Встретили мы команды из Индии, Венгрии, Словакии, судей и представителей.

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