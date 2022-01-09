09.01.2022
14:20
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Светская хроника

Популярный якутский фудблогер потрясла не рецептом

Популярный якутский фудблогер Ирина ДЕГТЯРЕВА потрясла подписчиков душевным пением. Владелица бренда «Вкусная шкатулка рецептов» имеет 60,6 тыс. подписчиков. Новогодний подарок в виде милого клипа с исполнением «Песни подруг» из советского фильма «Девчата» пришелся по душе фанатам известной кулинарки.

Фото: скриншот https://www.instagram.com/p/CYaU2I5o-vs/
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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