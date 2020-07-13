13.07.2020
09:27
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Политика
Популярная журналистка Якутии идет в политику
Известная журналистка Сусанна Рожина идет в большую политику!
В интервью изданию SAKHAPPRESS, Сусанна Рожина сообщила, что стоит перед выбором. Либо пойти в главы муниципального образования в Хангаласском улусе, либо составить конкуренцию Владимиру Федорову на выборах в Якутскую городскую думу.
Какой же выбор сделает известная журналистка пока не известно. Пока время для раздумий есть. Дата официального опубликования решения о назначении выборов — 26 июля 2020 года.
Но результаты опроса показывают, что большинство подписчиков Сусанны Рожиной поддерживают ее решение пойти на выборы в сентябре 2020 года.
Источник: SAKHALIFE.RU
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