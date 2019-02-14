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Популярная певица Якутии раскрыла секрет

Sakhalife.ru уже писал о том, что сладкоголосая певица Якутии Варя Ларионова-Ый Кыыһа связала свою судьбу с коллегой по цеху певцом Степаном Афанасьевым.

Якутяне горячо порадовались за свою любимицу, ведь семейная жизнь у артистки не сложилась. Первый брак распался, а бывший муж скоропостижно ушёл из жизни.

Долгое время певица не афишировала свои новые отношения. Как говорится, счастье любит тишину.

И вот, сегодня звезда якутской эстрады раскрыла секрет своим поклонникам:

Тапталлаахтар күннэринэн эҕэрдэлиибит🥰😍❤️❤️❤️С днем Валентина всех🤗 у нас сегодня годовщина бракосочетания💏

Как оказалось, пара сочеталась священными узами Гименея в самый романтичный день ровно год назад.

Фолловеры искренне поздравили влюбленных со знаменательной датой:

Поздравляю😘😘😘❤️

Эҕэрдээ. Наһаа үчүгэй паараларгыт. Дьолу соргуну, уостубат тапталы, олоххутугар уһуун да уһун үйэлээх олоҕу, үлэҕитигэр элбэх саҥа, интэриэһинэй, сонун ырыалары, саха тыйыс айылҕатын курдук кытаанах доруобуйаны баҕарыам этэ.

Э5эрдээ харах хайгыыр дьоно5ут,дьоллоох эрэ буолун👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻😍❤️

Варя,Степан тапталлаахтар күннээринэн уонна годовщинаҕыт💞 күнүнэн эҕэрдэлиибин! Дьоллоох буолуҥ!!! Горькооо🎉🎉🎉

Эҕэрдэ тапталлаахтар күннэринэн. Доруобай, дьоллоох эрэ буолуҥ

Эҕэрдээ! Тапталгыт муҥура суох дьоллоох, үйэлээх буоллун! Наһаа үчүгэйдэргит👏👏👏❤️❤️❤️😍😍😍

Варя, Степан Тапталлаахтар кунунэн эгэрдэ. Тапталгыт кустук араас дьэрэкээн онунэн сандаардын!

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.
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