Популяризация родных языков

На 2021 год в государственной программе РС (Я) «Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы» всего было предусмотрено 56,5 млн. рублей, из них освоено 55 млн. рублей или 98% средств. Об исполнении госпрограммы в 2021 году и о планах на 2022 год речь шла на заседании Совета по развитию языков республики при Главе Якутии.

Как отметил вице-премьер Сергей Местников, финансирование государственной программы началось в прошлом году и более 90% средств из регионального бюджета были направлены на создание условий в образовательных учреждениях для изучения родных языков,

По поручению Главы Якутии Айсена Николаева более 42 млн. руб. выделено на учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, в частности на издание печатных и электронных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, а также аудиокниг на якутском языке и языках коренных малочисленных народов. Изданы порядка 29 электронных форм учебников по якутскому языку для 5-9 классов и якутской литературе для 1-9 классов, учебники по тундренному юкагирскому языку и литературному чтению для 1-4 классов, учебное пособие «Букварь лесных юкагиров». Разработаны электронные формы учебников по якутскому языку для 1-4 классов, печатные и электронные формы учебников по якутский литературе для 10-11 классов.

По словам зампреда, на реализацию госполитики по сохранению и развитию языков влияет работа муниципальных образований на местах, и это направление намерены усилить.

В муниципальных районах и городских округах продолжается работа по применению государственных и официальных языков республики на вывесках с наименованиями органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, в информационных надписях, наименованиях местностей.

Большое внимание будет уделено популяризации и пропаганде знания родного языка среди детей и молодежи, родителей через СМИ, интернет-пространство. НВК «Саха» совместно с заинтересованными структурами начинает разработку детского контента на телевидении и в интернете на родных языках.

«Без осознания человеком того, что ему действительно важно знать родной язык, мы ничего не добьемся. Никакими учебниками, никакими вывесками, никакими другими методами не добьемся истинного познания своего родного языка. Прежде всего, родители и сам ребенок должны принять решение, что родной язык ему важен и нужен», — сказал Сергей Местников.

Также члены Совета внесли предложения по научно-обоснованному подходу к сохранению и развитию языков, созданию фонда поддержки языков, цифровизации языковой среды для детей и молодежи, включению в школьную программу предметов на родных языках и ряд других предложений, которые будут учитываться при работе на текущий и последующие годы.

После обсуждения проект Плана работы Совета по развитию языков в республике при Главе Якутии был одобрен с учетом поступивших замечаний и предложений.