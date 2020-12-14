Поправки в Лесной кодекс сделают сферу оборота древесины более прозрачной

Изменения в законодательство, которые предполагают создание электронной системы контроля за перевозкой, хранением леса и сделками с древесиной, планируют принять уже до конца года.

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рассмотрел законопроект «Единой России» о внесении изменений в Лесной кодекс, рекомендовав его к принятию в первом чтении. Председатель комитета, один из авторов поправок Николай НИКОЛАЕВ («Единая Россия») сообщил, что в ближайшее время законопроект обсудят с экспертами – представителями отрасли. Это важно сделать до первого чтения документа.

«Наша задача — в результате сформировать рекомендации участников рынка. Это нужно для того, чтобы отрасль развивалась, чтобы после изменений она не провалилась, а развитие ее было плавным и неуклонным. Есть поручение Президента, и мы его вовремя хотим выполнить: до нового года законопроект принять», — подчеркнул парламентарий.

Поправки в Лесной кодекс «Единая Россия» внесла в Госдуму в середине ноября. Тогда глава государства указал, что лесозаготовки должны стать открытыми и прозрачными, что приведет к декриминализации отрасли. Предложенные изменения предполагают создание единой цифровой системы, где будет находиться вся информация об обороте древесины — ее передвижение, сделки и так далее. В системе будут формироваться разрешительные документы, регистрироваться договоры по использованию лесов, храниться данные о складах. Также законопроект запрещает находиться в лесах с техникой для вырубки без специальных разрешений, передавать участки леса в субаренду, делает арендаторов ответственными за тушение лесных пожаров.

Повышение эффективности лесной отрасли в целом — за счет создания понятной цифровой системы и сокращения злоупотреблений — увеличит количество налогов и поступлений в бюджет, позволит создать новые рабочие места, что особенно важно для регионов, где развиты лесозаготовки.

Сейчас законопроект готовят к рассмотрению в первом чтении. Николай Николаев отметил, что поправки — начало и составная часть масштабной реформы лесной отрасли. Она напрямую связана с запретом на вывоз необработанной древесины, который по поручению Президента начнет действовать с 1 января 2022 года. Сейчас это достаточно существенная часть экспорта. Предложения по масштабным изменениям законодательства партия готовит совместно с представителями отрасли.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей ТУРЧАК отмечал ранее, что оперативных мер в этом вопросе недостаточно — «необходим системный подход, чтобы навести наконец порядок в этой отрасли, покончить с криминальными схемами».

По статистике Рослесхоза, в 2019 году и первой половине 2020 года объем незаконных рубок леса удалось снизить. Тем не менее, правоохранительные органы за это время выявили более 50 тысяч фактов «теневой» заготовки древесины. Ущерб составил 35 миллиардов рублей. Было закрыто более 200 каналов контрабанды российского леса — его везли в Китай, Японию, Финляндию и бывшие союзные республики.

Владимир ПРОКОПЬЕВ, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии:

— В июне 2019 года на региональном этапе Национального Лесного форума в г. Якутске вопросы развития лесного законодательства были широко обсуждены, был внесен ряд предложений, некоторые из которых отражены в данном законопроекте.

С 1 февраля 2014 года вступил в действие Федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», оказавший значительное влияние на лесопромышленный сектор страны, препятствующий незаконному обороту древесины и создавший условия для прозрачной торговли древесиной и продуктами ее первичной переработки. Однако в ходе исполнения требований закона был выявлен ряд факторов, снижающих его эффективность.

В частности, это незащищенный сопроводительный документ на транспортировку древесины, сведения о котором не вносятся в единую государственную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). При действующих требованиях лесного законодательства недобросовестные предприниматели, перевозчики древесины могут использовать один и тот же сопроводительный документ на транспортировку древесины неоднократно, а также подделывать бумажный сопроводительный документ, используя данные о действующих в регионе юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которые осуществляют законный оборот древесины. Еще вариант – вывозить древесину из лесосек, не указанных в сопроводительном документе.

Таким образом, сопроводительный документ не вносится в ЛесЕГАИС, нет требований по его хранению, он не защищен, не обеспечивает прослеживаемость древесины от лесосеки до переработки или вывоза из Российской Федерации, не во всех случаях является препятствием для легализации незаконно поступившей в оборот древесины. В настоящее время законодательством не урегулирован порядок деятельности мест складирования древесины и порядок осуществления контроля за местами складирования древесины.

Таким образом, для обеспечения прослеживаемости оборота древесины и сделок с ней требуется в целом коренная модернизация ЛЕСИГАИС, она должна стать не просто сводом документированной информации, а юридически значимым инструментом путем подтверждения законности происхождения древесины и сделок с ней.

Надо подчеркнуть, что законопроектом предлагается создать по-настоящему единую информационную среду, которая позволит автоматически блокировать транспортировку, отгрузку древесины, в случае, если объем не будет совпадать с объемом заготавливаемой древесины. Принятие данного законопроекта даст начало масштабной реформе, которая давно уже нужна российским лесам.