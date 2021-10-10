Пополняется серия открыток «Наука и технологии в Якутии»

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9 октября, во Всемирный день Почты, в музейном комплексе «Россия — моя история» состоялось открытие мобильного почтового отделения и торжественный старт Всероссийского флешмоба «Великая Северная экспедиция». Этот флешмоб будет включать установление мирового рекорда, который будет зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса.

В старте мероприятия приняли участие инициаторы выпуска открыток — методист исторического парка Лада Евсеева и доктор биологических наук, общественник-популяризатор науки Михаил Черосов, директор комплекса Дмитрий Соловьев, директор Института мерзлотоведения Михаил Железняк, руководитель якутского филиала Почты России Петр Птицын.

Организаторы презентовали две открытки (ранее была выпущена первая) из серии «Наука и технологии в Якутии», посвященных судьбам знаменитых исследователей Витуса Беринга и Георга Стеллера, а также научным разработкам Сибирского отделения Российской академии в Якутске – Института мерзлотоведения, Института физико-технических проблем Севера и Института проблем нефти и газа. Инициатором выпуска почтовых открыток стал Исторический Парк «Россия – Моя история» г. Якутска. Открытки выпускаются к 340-летию со дня рождения Витуса Беринга при содействии академических институтов СО РАН в г. Якутске и регионального отделения Русского Географического общества.

Все участники, отправившие открытки во Всемирный день почты 9 октября в г. Оса и зарегистрированные на сайте https://bering-expedition.ru/flashmob как участники рекорда Гиннеса, получат сертификаты. Флешмоб проходит с целью поддержки самого протяженного в мире туристско-почтового маршрута «Великая Северная экспедиция».

Новые почтовые открытки также будут доступны в центральном почтовом отделении Якутска (ул. Дзержинского, 4), а также в Историческом парке «Россия – Моя история». Любой участник акции может отправить открытки по адресу: «Великая Северная экспедиция Беринга», ул. Свердлова, д. 2, г. Оса, Пермский край, 618120.

По словам организаторов, Якутск был и остается на все века форпостом Великой Северной экспедиции, в котором члены морских и сухопутных отрядов находились с 1733 (с начала) по 1743 гг. (до официального завершения работ). Именно поэтому жителям Республики Саха (Якутия) предоставляется возможность первыми присоединиться к акции, посвященной историческому событию.

Кроме того, в Историческом парке «Россия – Моя история» будет проведена благотворительная акция Почты России «Дерево добра», которая позволяет подарить подписку на журналы и газеты детям из детским домов, школ-интернатов, пожилым людям и инвалидам, проживающим в домах престарелых.