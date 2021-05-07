07.05.2021
11:27
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Коронавирус

Пополнилась смертельная статистика COVID-19 в Якутии

В Якутии на 7 мая выявлено 105 новых случаев коронавирусной инфекции:

— Якутск – 60 случаев;

— Мегино-Кангаласский район  29 случаев;

— Амгинский, Вилюйский  районы по 3 случая;

— Горный, Намский, Чурапчинский районы по 2 случая;

—  Сунтарский,  Алданский,  Кобяйский,  Хангаласский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 35890 случаев заболевания COVID-19.

Жертвами коронавируса за сутки стали три человека.

Всего с начала пандемии скончались 612 жителей Якутии.

За сутки лабораториями республики проведено 1445 исследований на коронавирусную     инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 063 985 тестов.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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