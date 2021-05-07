07.05.2021
11:27
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Коронавирус
Пополнилась смертельная статистика COVID-19 в Якутии
В Якутии на 7 мая выявлено 105 новых случаев коронавирусной инфекции:
— Якутск – 60 случаев;
— Мегино-Кангаласский район 29 случаев;
— Амгинский, Вилюйский районы по 3 случая;
— Горный, Намский, Чурапчинский районы по 2 случая;
— Сунтарский, Алданский, Кобяйский, Хангаласский районы по 1 случаю.
За все время в республике зарегистрировано 35890 случаев заболевания COVID-19.
Жертвами коронавируса за сутки стали три человека.
Всего с начала пандемии скончались 612 жителей Якутии.
За сутки лабораториями республики проведено 1445 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 1 063 985 тестов.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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