Пополнилась смертельная статистика COVID-19 в Якутии

В Якутии на 7 мая выявлено 105 новых случаев коронавирусной инфекции: — Якутск – 60 случаев; — Мегино-Кангаласский район 29 случаев; — Амгинский, Вилюйский районы по 3 случая; — Горный, Намский, Чурапчинский районы по 2 случая; — Сунтарский, Алданский, Кобяйский, Хангаласский районы по 1 случаю. За все время в республике зарегистрировано 35890 случаев заболевания COVID-19. Жертвами коронавируса за сутки стали три человека. Всего с начала пандемии скончались 612 жителей Якутии. За сутки лабораториями республики проведено 1445 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 063 985 тестов.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Оперштаб Якутии.

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