15.06.2021
12:15
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Коронавирус

Пополнилась коронавирусная статистика в Якутии

Сегодня, 15 июня, министр здравоохранения республики Елена БОРИСОВА провела брифинг по ситуации с коронавирусной инфекцией.

За сутки выявлено 92 новых случая коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 60 случаев;
  • Вилюйский, Мегино-Кангаласский районы по 5 случаев;
  • Амгинский район 4 случая;
  • Алданский, Мирнинский, Таттинский, Усть-Алданский районы по 3 случая;
  • Верхоянский, Ленский, Хангаласский районы по 2 случая.

За все время в республике зарегистрировано 39954 случая заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки от коронавируса скончались три человека. Всего с начала пандемии ушли из жизни 718 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 801 исследование на коронавирусную     инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 153 736 тестов.

Адреса для получения вакцины в Якутске на 15 июня
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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