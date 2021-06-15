Пополнилась коронавирусная статистика в Якутии

Сегодня, 15 июня, министр здравоохранения республики Елена БОРИСОВА провела брифинг по ситуации с коронавирусной инфекцией.

За сутки выявлено 92 новых случая коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 60 случаев;

Вилюйский, Мегино-Кангаласский районы по 5 случаев;

Амгинский район 4 случая;

Алданский, Мирнинский, Таттинский, Усть-Алданский районы по 3 случая;

Верхоянский, Ленский, Хангаласский районы по 2 случая.

За все время в республике зарегистрировано 39954 случая заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки от коронавируса скончались три человека. Всего с начала пандемии ушли из жизни 718 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 801 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 153 736 тестов.