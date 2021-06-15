15.06.2021
12:15
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Коронавирус
Пополнилась коронавирусная статистика в Якутии
Сегодня, 15 июня, министр здравоохранения республики Елена БОРИСОВА провела брифинг по ситуации с коронавирусной инфекцией.
За сутки выявлено 92 новых случая коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 60 случаев;
- Вилюйский, Мегино-Кангаласский районы по 5 случаев;
- Амгинский район 4 случая;
- Алданский, Мирнинский, Таттинский, Усть-Алданский районы по 3 случая;
- Верхоянский, Ленский, Хангаласский районы по 2 случая.
За все время в республике зарегистрировано 39954 случая заболевания COVID-19.
За предыдущие сутки от коронавируса скончались три человека. Всего с начала пандемии ушли из жизни 718 человек.
За сутки лабораториями республики проведено 801 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 153 736 тестов.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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