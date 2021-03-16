Пополнение в ряду кандидатов в мэры Якутска

15 марта Иван КОМАРОВ, выдвинутый партией «Гражданская платформа», получил удостоверение кандидата на должность главы ГО «Город Якутск» в Якутской территориальной городской избирательной комиссии. Тем самым, он вновь стал зарегистрированным кандидатом. Об этом SakhaLife сообщили в региональном отделении партии «Гражданская платформа».

Напомним, что ранее ЯТИК отказала Ивану Комарову в регистрации. Политик обратился с иском в суд. И 11 марта Якутский городской суд обязал избирательную комиссию зарегистрировать представителя партии «Гражданская платформа» Ивана Комарова. Таким образом, 15 марта ЯТИК исполнила решение суда.

На сегодняшний день в предвыборной гонке участвуют шесть кандидатов: Евгений ГРИГОРЬЕВ от ЕР, Иван КОМАРОВ от «Гражданской платформы», Савва МИХАЙЛОВ от КПРФ, Виталий ОБЕДИН от СР, Айаал ПРОКОПЬЕВ от «Родины» и Евгений РЯБЧЕНКО от ЛДПР.