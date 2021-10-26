Попались! Заведения, нарушающие ограничительные меры ⚡

Сводная группа Оперштаба г. Якутска по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 продолжает в ежедневном режиме рейды по объектам общепита, культурно-досуговым заведениям, а также в общественном транспорте.

В понедельник 25 октября проведены рейдовые мероприятия совместно с МУ МВД России «Якутское» в культурно-досуговых учреждениях столицы на предмет соблюдения мер ограничительных мер против распространения новой коронавирусной инфекции. Всего проверено 14 объектов, нарушения выявлены кинотеатрах «Центральный» и «Лена» — при входе у посетителей не замеряют температуру, пропускают в помещение без проверки QR-кода, проверяют QR-коды только на кассах и при входе в кинозалы, что является нарушением Указа Главы РС (Я). В отношении нарушителей составлены акты.

Профилактические беседы проведены в 11 заведениях, из них в кинотеатрах «Cinema», «Емеян», киноконцертном зале «Авиатор», кинозале «Россия», театрах Эстрады, коренных малочисленных народов Севера, доме Дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина.

Отметим, глава города Якутска Евгений Григорьев на еженедельном планерном совещании поручил Оперативному штабу г. Якутска и Административной комиссии г. Якутска усилить рейдовые мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции.