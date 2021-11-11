Поп-дива Далаана объявила розыгрыш!

Звезда якутской эстрады Далаана в своем инстаграм объявила о супер розыгрыше! Певица подготовила 5 супер призов и 60 очень нужных вещей для дома и души! Среди призов: охотничий карабин, путевка в Турцию, Айфон 13, подарочный сертификат на «Анна вечер» на 15 000 рублей и спец приз от Далааны – «Сертификат на выступление на вашем мероприятии». Стоимость билета – 1500 рублей, количество участников – 500. Розыгрыш стартанул 9 ноября, финиш 19 ноября. View this post on Instagram A post shared by Dalaana-singer🎤🌟❤️мама👫❤️ жена (@dalaana_krivoshapkina)

Фото: Из соцсетей Источник: Инстаграм Далааны

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