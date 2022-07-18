Поощрение: Осужденных переведут на облегченные условия отбывания

Представители общественных формирований приняли участие в заседаниях административных комиссий в учреждениях УФСИН

В исправительных колониях № 1 и № 6 в работе административных комиссий приняли участие председатель Общественной наблюдательной комиссии Егор Иннокентьев и член Общественной наблюдательной комиссии Гаврил Кононов, член Общественного совета при УФСИН Владимир Казаков.

На заседаниях присутствовали помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Антонина Данилова, начальник отделения социальной и воспитательной работы с осужденными Александр Воштер, начальники учреждений Алексей Киселев и Дмитрий Тарасов и другие должностные лица.

В исправительной колонии № 1 рассмотрены материалы в отношении 7 осужденных о переводе на облегченные условия отбывания наказания – это поощрение, применяемое администрацией учреждения (выражается в увеличении количества краткосрочных и длительных свиданий, посылок и бандеролей в течение года, ежемесячном расходовании средств на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости).

Начальники отряда в присутствии осужденных рассказали о том, каким образом они характеризуются, об отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания и добросовестном отношении к труду.

В исправительной колонии № 6 рассмотрены материалы в отношении 14 осужденных: о переводе на облегченные условия отбывания наказания и о переводе в колонию-поселение и замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания (для последующего направления материалов в суд).

Отметим, что поведение осужденного и его стремление к исправлению влияет на определение условий, в которых он отбывает наказание, а также на объем и характер предоставляемых ему льгот, возможность изменения режима содержания на более мягкий.